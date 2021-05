Lazio-Torino 0-0. Benevento retrocesso in Serie B. Tra gioia e polemiche. (Di mercoledì 19 maggio 2021) Il pareggio della sfida Lazio-Torino nel recupero della 25a giornata condanna il Benevento alla retrocessione matematica. Alcuni episodi hanno determinato questo risultato. Non mancano le polemiche. Pochi giorni fa avevamo parlato dell’importanza della partita Lazio-Torino per le sorti del Benevento di Mister Filippo Inzaghi. Se il Torino avesse fatto risultato contro la Lazio, le Streghe sarebbero retrocesse in Serie B. Ebbene, il recupero della 25esima giornata tra la Lazio del fratello del tecnico dei sanniti ed il Torino di Davide Nicola è terminato con un pareggio a reti bianche. Un risultato amaro per il club di Vigorito, sottolineato anche dalla mancanza di post sulla pagina ... Leggi su retecalcio (Di mercoledì 19 maggio 2021) Il pareggio della sfidanel recupero della 25a giornata condanna ilalla retrocessione matematica. Alcuni episodi hanno determinato questo risultato. Non mancano le. Pochi giorni fa avevamo parlato dell’importanza della partitaper le sorti deldi Mister Filippo Inzaghi. Se ilavesse fatto risultato contro la, le Streghe sarebbero retrocesse inB. Ebbene, il recupero della 25esima giornata tra ladel fratello del tecnico dei sanniti ed ildi Davide Nicola è terminato con un pareggio a reti bianche. Un risultato amaro per il club di Vigorito, sottolineato anche dalla mancanza di post sulla pagina ...

Advertising

pisto_gol : Il @TorinoFC_1906 porta via un punto alla Lazio e conquista la salvezza. Un risultato minimo, che rimane inadeguato… - SkySport : ULTIM'ORA SERIE A RECUPERO 25^ GIORNATA: LAZIO-TORINO 0-0 TORINO SALVO, BENEVENTO IN SERIE B ??… - Gazzetta_it : Festa Torino: fa 0-0 in casa della Lazio ed è salvo! Il Benevento va in B - Chilhon2016Lap : RT @SkyTG24: Lazio-Torino 0-0: i granata salvi. Benevento retrocesso in Serie B - Enzovit : Lazio-Torino 0-0. Benevento retrocesso in Serie B. Tra gioia e polemiche. -