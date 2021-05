La Rai pronta a querelare Fedez per l’accusa di censura: l’indiscrezione sul Concertone del Primo maggio (Di mercoledì 19 maggio 2021) La Rai avrebbe pronta sul tavolo una querela contro Fedez per diffamazione aggravata e per grave danno d’immagine. La vicenda cui l’azienda del servizio pubblico fa riferimento è quella ormai straconosciuta relativa al Concertone del Primo maggio e al presunto tentativo di censura da parte della Rai denunciato dal cantante. La querela, racconta Tv Blog, dovrebbe essere depositata nei prossimi giorni. Negli scorsi giorni, in Commissione di Vigilanza è stato consigliato più volte al direttore della terza rete di procedere con una querela per la “manipolazione” operata dallo stesso Fedez alla registrazione telefonica, la prima pubblicata dal cantante. Ieri, poi, la notizia secondo cui l’artista ha chiesto di essere ascoltato dalla commissione di Vigilanza sulla Rai. ... Leggi su open.online (Di mercoledì 19 maggio 2021) La Rai avrebbesul tavolo una querela controper diffamazione aggravata e per grave danno d’immagine. La vicenda cui l’azienda del servizio pubblico fa riferimento è quella ormai straconosciuta relativa aldele al presunto tentativo dida parte della Rai denunciato dal cantante. La querela, racconta Tv Blog, dovrebbe essere depositata nei prossimi giorni. Negli scorsi giorni, in Commissione di Vigilanza è stato consigliato più volte al direttore della terza rete di procedere con una querela per la “manipolazione” operata dallo stessoalla registrazione telefonica, la prima pubblicata dal cantante. Ieri, poi, la notizia secondo cui l’artista ha chiesto di essere ascoltato dalla commissione di Vigilanza sulla Rai. ...

Advertising

EnricoGiunta : RT @sostengoi40: La cisl è pronta a portare report nelle sedi opurtune per tutelarsi, ma per tutelare i lavoratori dalla legge Fornero non… - Giuggio72684862 : RT @sostengoi40: La cisl è pronta a portare report nelle sedi opurtune per tutelarsi, ma per tutelare i lavoratori dalla legge Fornero non… - PieroDePalma4 : RT @sostengoi40: La cisl è pronta a portare report nelle sedi opurtune per tutelarsi, ma per tutelare i lavoratori dalla legge Fornero non… - LaFATAa5Stelle : RT @sostengoi40: La cisl è pronta a portare report nelle sedi opurtune per tutelarsi, ma per tutelare i lavoratori dalla legge Fornero non… - Daviderel4 : RT @sostengoi40: La cisl è pronta a portare report nelle sedi opurtune per tutelarsi, ma per tutelare i lavoratori dalla legge Fornero non… -