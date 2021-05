Juventus | futuro Chiellini | tre ipotesi in caso di addio

Leggi su calcionews24

(Di mercoledì 19 maggio 2021) Si fanno avanti trenelin cui Giorgiodovesse lasciare laQuella di stasera contro l’Atalanta potrebbe essere l’ultima finale in bianconero di Giorgio. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, il capitano dellanon dovrebbe rinnovare il contratto in scadenza a giugno. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULLASUNEWS 24 Tre leindi: continuare a giocare, probabilmente negli Stati Uniti, prendere un anno di pausa per godersi la famiglia, o entrare subito nella dirigenza della. L'articolo proviene da Calcio News 24.