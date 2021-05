Isola: Akash infuriato con Cerioli, partono insulti su Ig “Cetriolo porta rispetto” (Di mercoledì 19 maggio 2021) Dopo l’ultima puntata dell’Isola Dei Famosi, Akash, si scaglia contro Andrea Cerioli. Oltre a chiamarlo “Cetriolo” Il modello lo accusa su Ig “cosa hai fatto oltre il Gf e il trono di Uomini e Donne?”. Vediamo insieme cosa è accaduto. Isola: Akash sbotta contro Andrea Cerioli su Ig “Cetriolo cosa hai fatto oltre il GF e il Trono di Ued?Nell’ultima puntata dell’Isola Dei Famosi, Akash Kumar, si è scontrato in diretta sia con Ilary Blasi ma anche con un concorrente del reality, ovvero Andrea Cerioli. In primis l’ex naufrago ha minacciato di voler abbandonare lo studio. Ma non solo come ben ricorderete, il modello, ha cercato di dare qualche consiglio a Cerioli in merito alla sua ... Leggi su formatonews (Di mercoledì 19 maggio 2021) Dopo l’ultima puntata dell’Dei Famosi,, si scaglia contro Andrea. Oltre a chiamarlo “” Il modello lo accusa su Ig “cosa hai fatto oltre il Gf e il trono di Uomini e Donne?”. Vediamo insieme cosa è accaduto.sbotta contro Andreasu Ig “cosa hai fatto oltre il GF e il Trono di Ued?Nell’ultima puntata dell’Dei Famosi,Kumar, si è scontrato in diretta sia con Ilary Blasi ma anche con un concorrente del reality, ovvero Andrea. In primis l’ex naufrago ha minacciato di voler abbandonare lo studio. Ma non solo come ben ricorderete, il modello, ha cercato di dare qualche consiglio ain merito alla sua ...

ElisaDiGiacomo : Isola dei Famosi, Akash su Cerioli: '10 anni fa manco ti facevano entrare al Papeete' - franceskaleskaj : #Akash che si chiede cosa farà #AndreaCerioli dopo l'isola dimenticandosi che fa il modello e il bel faccino non du… - allegrimarco9 : @DelacroixSese Proprio, no, ha detto bene Akash, anche per lui, dopo l’isola i reality sono finiti ?????? - Karmaaisabitchx : Ma perché Akash sta continuando a litigare da solo? Cioè letteralmente da solo, perché l’altro sta su un’isola spe… - VBiallo : RT @favmypa: Ma queste perculate ad Akash? ?? #isola -