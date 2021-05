Inter, Vidal: «Il ginocchio va meglio, spero di giocare l’ultima di campionato» (Di mercoledì 19 maggio 2021) Il centrocampista dell’Inter Arturo Vidal ha parlato delle sue condizioni fisiche Il gol alla Fiorentina in Coppa Italia e subito dopo il colpo di testa decisivo che ha iniziato la vittoria dell’Inter sulla Juve poi poco nulla. La stagione di Vidal non è stata positiva dal punto di vista personale, anche a causa dei numerosi infortuni. Nel corso dell’Intervista rilasciata a TNT Sports, l’ex centrocampista del Barcellona ha affrontato numerosi temi, tra cui il momento all’Inter: LEGGI L’InterVISTA COMPLETA SU Inter NEWS 24 ginocchio E UDINESE – «Il ginocchio sta migliorando, mi è servito più tempo perché tutto è stato veloce dopo l’operazione. Ero quasi pronto per giocare, ma con il carico di ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 19 maggio 2021) Il centrocampista dell’Arturoha parlato delle sue condizioni fisiche Il gol alla Fiorentina in Coppa Italia e subito dopo il colpo di testa decisivo che ha iniziato la vittoria dell’sulla Juve poi poco nulla. La stagione dinon è stata positiva dal punto di vista personale, anche a causa dei numerosi infortuni. Nel corso dell’vista rilasciata a TNT Sports, l’ex centrocampista del Barcellona ha affrontato numerosi temi, tra cui il momento all’: LEGGI L’VISTA COMPLETA SUNEWS 24E UDINESE – «Ilsta migliorando, mi è servito più tempo perché tutto è stato veloce dopo l’operazione. Ero quasi pronto per, ma con il carico di ...

