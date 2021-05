Halston, la miniserie di Netflix sullo stilista (Di mercoledì 19 maggio 2021) Chi fu in realtà Roy Halston Frowick? La parabola sull’ascesa e caduta dello stilista che ha portato gli Stati Uniti sulla mappa della moda, arriva su Netflix. Molto tempo prima di essere conosciuto come Halston, lo stilista, Roy Halston Frowick lavorava in qualità di vetrinista presso i grandi magazzini di lusso Bergdorf Goodman. Proprio lì avrebbe iniziato con i cappelli da donna, un’incredibile carriera di stilista. Jackie Kennedy, la sua prima cliente Una delle sue prime clienti fu Jackie Kennedy. Per l’investitura del marito a presidente degli Stati Uniti, la first lady commissionò all’americano un lavoro che lui disegnò rivoluzionando il gusto delle masse. Così è nato il cappellino a tamburello, il faro di una nuova generazione caratterizzata da un look ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 19 maggio 2021) Chi fu in realtà RoyFrowick? La parabola sull’ascesa e caduta delloche ha portato gli Stati Uniti sulla mappa della moda, arriva su. Molto tempo prima di essere conosciuto come, lo, RoyFrowick lavorava in qualità di vetrinista presso i grandi magazzini di lusso Bergdorf Goodman. Proprio lì avrebbe iniziato con i cappelli da donna, un’incredibile carriera di. Jackie Kennedy, la sua prima cliente Una delle sue prime clienti fu Jackie Kennedy. Per l’investitura del marito a presidente degli Stati Uniti, la first lady commissionò all’americano un lavoro che lui disegnò rivoluzionando il gusto delle masse. Così è nato il cappellino a tamburello, il faro di una nuova generazione caratterizzata da un look ...

Advertising

silschirinzi : RT @RivistaStudio: Come già Emily in Paris e Made in Italy, anche la nuova miniserie Netflix dedicata al designer americano Halston cade in… - RivistaStudio : Come già Emily in Paris e Made in Italy, anche la nuova miniserie Netflix dedicata al designer americano Halston ca… - lifepeople_mag : Su #Netflix arriva #Halston, la nuova miniserie tv di #RyanMurphy, che ha come protagonista #EwanMcGregor. La serie… - RadioWellnessIT : #Halston, stilista tra i più apprezzati e conosciuti negli anni ’80 protagonista della nuova #miniserie in 5 episod… - dieandgo : Halston, la vera storia da cui è tratta la miniserie di Netflix sullo stilista che ha cambiato la moda americana:… -