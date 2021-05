E’ morto Charles Grodin, aveva 86 anni (Di mercoledì 19 maggio 2021) Ieri sera è morto Charles Grodin, si è spento nella sua casa di Wilton, in Connecticut a 86 anni. A darne la tragica notizia è stata la sua famiglia. A portarselo via è stato un cancro al midollo osseo. L’attore, molto conosciuto per i suoi ruoli all’interno di King Kong e Beethoven, da qualche anno si era allontanato dalle scene, la sua ultima apparizione risale infatti al 2016 in The Comedian dove interpretò il ruolo di Dick D’Angelo. Charles Grodin: protagonista in King Kong e Beethoven Tra cinema e tv, Grodin ha preso parte a circa una 50ina di lavori. I più importanti a livello di fama però sono arrivati nel 1972, con il ruolo da protagonista in Il Rompicuori, che gli ha regalato la prima popolarità, nel 1976 con King Kong e nel 1992 con Beethoven. Nel ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 19 maggio 2021) Ieri sera è, si è spento nella sua casa di Wilton, in Connecticut a 86. A darne la tragica notizia è stata la sua famiglia. A portarselo via è stato un cancro al midollo osseo. L’attore, molto conosciuto per i suoi ruoli all’interno di King Kong e Beethoven, da qualche anno si era allontanato dalle scene, la sua ultima apparizione risale infatti al 2016 in The Comedian dove interpretò il ruolo di Dick D’Angelo.: protagonista in King Kong e Beethoven Tra cinema e tv,ha preso parte a circa una 50ina di lavori. I più importanti a livello di fama però sono arrivati nel 1972, con il ruolo da protagonista in Il Rompicuori, che gli ha regalato la prima popolarità, nel 1976 con King Kong e nel 1992 con Beethoven. Nel ...

