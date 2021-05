Demi Lovato fa coming out e si identifica come non-binary: ecco il significato (Di giovedì 20 maggio 2021) La cantate americana si è dichiarata non-binary con un filmato su Twitter: ecco che cosa significa Mercoledì 19 maggio 2021, Demi Lovato è intervenuta su Twitter e si è dichiarata non-binary, un’identità di genere di cui se ne sente parlare sempre di più sui social. Ma di cosa si tratta? Le persone non binary sono quelle che non si identificano né con il genere maschile e né con quello femminile. Questo tipo di identità di genere ha portato l’acronimo della LGBT fino ad espandersi ulteriormente, diventando così aperta e ancora più comprensiva con nuove sigle e lettere che possono definire meglio questa realtà. Le persone con disforia e di quelle non binary, hanno portato le persone aderenti a inserire nelle loro biografie sui social i ... Leggi su nonsolo.tv (Di giovedì 20 maggio 2021) La cantate americana si è dichiarata non-con un filmato su Twitter:che cosa significa Mercoledì 19 maggio 2021,è intervenuta su Twitter e si è dichiarata non-, un’identità di genere di cui se ne sente parlare sempre di più sui social. Ma di cosa si tratta? Le persone nonsono quelle che non sino né con il genere maschile e né con quello femminile. Questo tipo di identità di genere ha portato l’acronimo della LGBT fino ad espandersi ulteriormente, diventando così aperta e ancora più comprensiva con nuove sigle e lettere che possono definire meglio questa realtà. Le persone con disforia e di quelle non, hanno portato le persone aderenti a inserire nelle loro biografie sui social i ...

