Ddl Zan, Castellitto contro la sinistra: "Ha smarrito i suoi valori" (Di mercoledì 19 maggio 2021) A scatenare il jet set dei cani da guardia del pensiero unico ci aveva già pensato, qualche settimana fa, il figlio Pietro Castellitto. Che, intervistato dal Corriere, a una domanda sul Metoo, aveva risposto saggiamente: "Se Kevin Spacey mi mette la mano sulla coscia gliela sposto, non gli rovino la vita chiedendo pure soldi: io vedo la volontà di potenza che sfrutta questa crociata morale per ingrassarsi". Sul giovane regista erano piovuti attacchi, insulti, aggressioni da femministe scandalizzate e vip benpensanti. Adesso, è il capostipite Sergio a metterci il carico da novanta, ma con abilità, con tatto e, soprattutto, con intelligenza. Intervistato da Repubblica sul suo nuovo film dedicato a Gabriele d'Annunzio, Il cattivo poeta, l'attore romano si è espresso così sulla legge Zan: "Condivido l'intervento di un uomo di sinistra che stimo, Luca ...

LegaSalvini : #Capezzone: “Una norma come l’art. 4 del Ddl Zan in cui è fatta salva la libertà di espressione, PURCHÉ lo stabilis… - NicolaPorro : L'intervento di @Capezzone a Quarta Repubblica: 'Parlate solo di Salvini e Meloni, poi Di Maio incontra il ministro… - VittorioSgarbi : La Regione Lazio anticipa il Ddl Zan e porta il gender nelle scuole! Si vogliono portare avanti con il lavoro? - Alberind44 : Cari amici leggete e fate girare, ne va del destino dei nostri figli @doluccia16 @Signorasinasce @samuele26572 - tomtweet3 : @rallegriamoci Giusto. Ma con DDL Zan diventerebbe un'aggravante. E tipo gente come Taormina, invece di pagare sola… -