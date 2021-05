Cyberpunk 2077, CD Projekt RED in tribunale? Quattro cause si sono unite (Di mercoledì 19 maggio 2021) Il lancio problematico di Cyberpunk 2077 ha causato non solo un crollo nel prezzo delle azioni di CD Projekt RED, ma anche di reputazione per lo studio. Ciononostante questo "flop" non ha impedito a CD Projekt RED di riportare un anno finanziario di successo. Tuttavia, poco dopo l'uscita del gioco, Quattro grandi studi legali degli Stati Uniti hanno deciso immediatamente nell'interesse degli investitori (e senza attendere appelli da parte loro) di intentare azioni collettive contro gli sviluppatori, accusandoli di aver deliberatamente nascosto e di aver distorto le informazioni nella fase di creazione del progetto. Tutte queste cause ora si sono consolidate nella stessa causa comune che mira a portare lo studio in tribunale. Al momento non è noto ... Leggi su eurogamer (Di mercoledì 19 maggio 2021) Il lancio problematico diha causato non solo un crollo nel prezzo delle azioni di CDRED, ma anche di reputazione per lo studio. Ciononostante questo "flop" non ha impedito a CDRED di riportare un anno finanziario di successo. Tuttavia, poco dopo l'uscita del gioco,grandi studi legali degli Stati Uniti hanno deciso immediatamente nell'interesse degli investitori (e senza attendere appelli da parte loro) di intentare azioni collettive contro gli sviluppatori, accusandoli di aver deliberatamente nascosto e di aver distorto le informazioni nella fase di creazione del progetto. Tutte questeora siconsolidate nella stessa causa comune che mira a portare lo studio in. Al momento non è noto ...

