Cosa ci lascia Franco Battiato

La scomparsa di Franco Battiato ci fa riflettere. Con la morte non finisce tutto, dicono e noi ci crediamo. Ci sono persone, come Battiato, che si sono allontanate da questo mondo lasciandoci un patrimonio immenso, ricchezze intellettuali e morali enormi. Non ci sono più, sono appena andate via e già capiamo che resteranno sempre con noi. Hanno cercato di aprirci gli occhi. Noi italiani abbiamo un'alta considerazione di noi stessi e pensiamo di essere soprattutto "brava gente". Ma questo è un luogo comune! Forse "brava gente" non lo siamo stati neanche in passato. E nella repubblica dei "tengo famiglia" e delle raccomandazioni, l'idea liberale della neutralità delle istituzioni è sempre apparsa una bizzarria. Franco Battiato è stato un italiano che si è impegnato a tirarci fuori ...

