Corini | “Serve attenzione e non avere fretta Vogliamo ribaltare la gara di andata”

(Di mercoledì 19 maggio 2021) Conferenza stampa per il tecnico del Lecce Eugenioche domani affronterà il Venezia nel ritorno della semifinale playoff. I suoi arrivano con un risultato a sfavore, l’del doppio confronto è stata appannaggio del Venezia. Queste le sue parole: “Indubbiamente gli ultimi risultati hanno detto che c’è stato un calo generico ma bisogna anche saper leggere nei risultati. I ko con Cittadella e Monza hanno lasciato delle scorie. Bisogna andare oltre il passato ed essere concentrati sull’obiettivo. Pensare solo a vincere la partita con il Venezia e non avendo due risultati su tre possiamo essere paradossalmente ancor più convinti di far bene”.così prosegue: “L’inizio partita del Venezia, in cui per 20-25 minuti hanno fatto tantissimo, ci ha messo in difficoltà. Non volevamo fare questo tipo di avvio di ...

Ultime Notizie dalla rete : Corini Serve

Eugeniopresenta la sfida contro la squadra di Paolo Zanetti, una partita da non sbagliare ... Quello che dobbiamo cercare è qualcosa di diverso della prima mezz'ora di Venezia, maanche un ...Ora sta a mistertirare fuori, in primis da sé stesso e poi dai suoi ragazzi, quello cheper sfruttare l'incompiutezza dell'assioma. In fondo, spesso è stato il Lecce a pagare per non ...Così Corini prima della semifinale playoff di ritorno contro il Venezia (domani, ore 18,45): RISULTATI - "Dopo Cittadella e Monza, parlo delle gare con Reggina ed Empoli, abbiamo ...LECCE - Ora o mai più: l'imperativo è battere il Venezia al Via del Mare, cancellare la sconfitta in trasferta di 1-0 dell'andata e volare in finale playoff. Eugenio Corini presenta la sfida contro la ...