Conte, multa di 2mila euro per il gesto alla dirigenza Juve: il comunicato (Di mercoledì 19 maggio 2021) Si è chiuso con una sanzione di 2000 euro il procedimento della Procura Federale nei confronti di Antonio Conte, in seguito al gesto definito volgare e irriguardoso nei confronti della dirigenza bianconera in Juventus-Inter del 9 febbraio 2021, semifinale di Coppa Italia. A subire la sanzione è anche l’Inter stessa, ritenuta coinvolta per responsabilità oggettiva. Ecco il comunicato della FIGC: “Con una sanzione di 2.000,00euro di ammenda per Antonio Conte e per l’Inter si chiude il procedimento avviato dalla Procura Federale per quanto accaduto durante la gara di Coppa Italia Juventus – Inter del 9 febbraio 2021. Uscendo dal campo e prima di entrare negli spogliatoi, il tecnico nerazzurro aveva indirizzato verso la ... Leggi su alfredopedulla (Di mercoledì 19 maggio 2021) Si è chiuso con una sanzione di 2000il procedimento della Procura Federale nei confronti di Antonio, in seguito aldefinito volgare e irriguardoso nei confronti dellabianconera inntus-Inter del 9 febbraio 2021, semifinale di Coppa Italia. A subire la sanzione è anche l’Inter stessa, ritenuta coinvolta per responsabilità oggettiva. Ecco ildella FIGC: “Con una sanzione di 2.000,00di ammenda per Antonioe per l’Inter si chiude il procedimento avviato dProcura Federale per quanto accaduto durante la gara di Coppa Italiantus – Inter del 9 febbraio 2021. Uscendo dal campo e prima di entrare negli spogliatoi, il tecnico nerazzurro aveva indirizzato verso la ...

