Competenza, innovazione e talento per la sanità del futuro (Di mercoledì 19 maggio 2021) L’industria farmaceutica è un settore strategico per lo sviluppo del nostro Paese e può rappresentare un volano per il rilancio del Servizio sanitario nazionale, soprattutto nella fase post emergenziale. La pandemia ha dimostrato come una riforma complessiva della sanità del nostro Paese non sia più procrastinabile. Per questi motivi, Janssen, con Fb Associati ed in media partnership con Formiche ha deciso di organizzare un ciclo di incontri digitali, dal titolo “Non c’è futuro senza”, per creare al più presto uno spazio col fine di promuovere una riflessione sul futuro della sanità in Italia e sull’implementazione delle riforme previste nell’ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza. Attraverso la discussione sulla Competenza, l’innovazione e il talento, il ... Leggi su formiche (Di mercoledì 19 maggio 2021) L’industria farmaceutica è un settore strategico per lo sviluppo del nostro Paese e può rappresentare un volano per il rilancio del Servizio sanitario nazionale, soprattutto nella fase post emergenziale. La pandemia ha dimostrato come una riforma complessiva delladel nostro Paese non sia più procrastinabile. Per questi motivi, Janssen, con Fb Associati ed in media partnership con Formiche ha deciso di organizzare un ciclo di incontri digitali, dal titolo “Non c’èsenza”, per creare al più presto uno spazio col fine di promuovere una riflessione suldellain Italia e sull’implementazione delle riforme previste nell’ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza. Attraverso la discussione sulla, l’e il, il ...

Advertising

humanwareonline : Ottimismo come competenza per l’innovazione | Risorse Umane #Competenze e metodi per una #innovazione sostenibile… - NOprisonersEVER : @comeH2O @aleph_sars La competenza viene innanzitutto dallo studio del contesto di mercato globale, nazionale e loc… - emmagerboni : RT @FIMCislStampa: Conosciamo gli #Its #Bengalia ??la Fim più di molti altri si impegna sui temi dell’innovazione. E in particolare sul lavo… - FimLombardia : RT @FIMCislStampa: Conosciamo gli #Its #Bengalia ??la Fim più di molti altri si impegna sui temi dell’innovazione. E in particolare sul lavo… - Luigiannecchia2 : RT @FIMCislStampa: Conosciamo gli #Its #Bengalia ??la Fim più di molti altri si impegna sui temi dell’innovazione. E in particolare sul lavo… -