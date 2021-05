Beautiful | trama 19 maggio 2021 | Sally non si fida di Wyatt?

Leggi su tvpertutti

(Di mercoledì 19 maggio 2021) Anticipazionioggi 19con un colpo di scena:non sa se credere alle parole die al suo ritorno. Cosa sta per succedere a Los Angeles?torna daNella nuova puntataecco chetorna da, come per voler dimenticare tutto quello che è accaduto. Ma la realtà è un altra, infatti lo Spencer ha saputo tutta la verità da Katie:sta per morire e mai come adesso ha bisogno di felicità e serenità.ne ha parlato con Flo e hanno concordato di accantonare per un attimo la loro storia, facendo sentire la Spectra nuovamente amata da lui. Lo Spencer ha così abbandonato la casa di Flo e ha raggiunto, ...