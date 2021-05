ATP Ginevra | Fognini-Djere fermata ancora dalla pioggia Si gioca domani

(Di mercoledì 19 maggio 2021) Il match di ottavi di finale tra Fabioe Lasloè stata interrotto all’inizio del terzo set causa, che aveva portato a fermare la partita già nel secondo set. L’incontro si giocherà, con l’azzurro che come oggi pomeriggio potrebbe trarre vantaggiosospensione. Lain aiuto diIl primo set si decide sostanzialmente nei game centrali, con i primi e gli ultimi molto veloci e decisi al turno di battuta. I primi quattro giochi in particolare mostrano unal comando del gioco, con un parziale di 12 punti a 9 su, che comunque al pari dell’azzurro non concede mai palla break. Nel quinto game, il primo deciso ai vantaggi, è il sanremese a guadagnare la prima palla break del ...

Dopo il lungo stop per pioggia asono tornati in campo Fabio Fognini e Laslo Djere: il serbo ha vinto il primo 6 - 3, mentre l'azzurro ha avuto la meglio al tie - break del secondo dopo aver annullato sul 6 - 5 due match ...Dominic Stricker (419) non si ferma pi ! Impegnato anel suo secondo incontro nel circuitoil giovane rossocrociato, gi giustiziere del croato Marin Cilic (43) nel primo turno, ha estromesso anche l'...Diretta Fognini Djere Ginevra Open 2021 streaming video tv: orario e risultato live dei match che si giocano nel torneo di tennis di categoria 250.PARMA (ITALPRESS) - Si interrompe al secondo turno il cammino di Camila Giorgi all'"Emilia Romagna Open", torneo WTA 250 con montepremi di 235.238 dollari in corso sui campi in terra battuta del Tenni ...