Amici 20 | Giulia Stabile svela cosa farà con i soldi vinti nel talent E a proposito di Sangiovanni…

(Di mercoledì 19 maggio 2021) La ballerinaha vinto la ventesima edizione didi Maria De Filippi, nel corso dell’ultima puntata andata in onda sabato scorso. La giovanissima romana ha battuto Sangiovanni con il 59,8% dei voti e sin da subito ha mostrato la sua gioia per aver condiviso proprio con il cantante la finalissima. Una volta terminata la puntataè stata intervistata – durante l’incontro con la stampa – da TvBlog che ha chiesto alla neo vincitrice il suo stato d’animo nell’apprendere che è stata la prima ballerina a vincere nelle storia del; queste le sue parole: Supporto il programma fin da quando l’ho scoperto. Le prime edizioni che ho visto sono state quelle con Elena D’Amario, Christian Pace, Giuseppe Giofrè, Stefano De Martino… Ho sempre supportato le ballerine. I ballerini che sono ...

repubblica : Giulia Stabile dopo Amici torna a scuola: l'applauso dei compagni - IlContiAndrea : #Giulia 'Ho vissuto momenti tremendi nei tre anni di scuole medie. Mi è successo di tutto. Anni che mi hanno distru… - lapinella : E Brava Giulia, brava Giulia?????? #giuliastabile #Amici20 #amici - sophiloveye : RT @la_pesantezza: Ristabiliamo l’ordine. Ha vinto il TALENTO. Ha vinto la prima ballerina donna nella storia di Amici. Ha vinto l’umiltà,… - be4_trix_ : RT @volteggiando: Grazie Chiara per aver preservato Giulia da eventuali critiche, concentrandoti sempre e solo su di lei e non aver mai fat… -

Sono passati pochissimi giorni dalla vittoria di Giulia Stabile alla ventesima edizione di Amici di Maria De Filippi . La giovane ballerina si è di fatto aggiudicata una cifra sicuramente importante, ossia 237.000 euro in gettoni d'oro , che per la ...La trionfatrice annunciata di Amici 20 è stata proprio lei Giulia Stabile! Amata da casa, amata dalla giuria, amata da tutti gli addetti ai lavori, autori e Maria De Filippi stessa, non ha deluso le a ...Intervistato a "Casa Chi", il ballerino professionista Marcello Sacchetta ha rivelato alcuni restroscena sulla storia tra Sangiovanni e Giulia ...