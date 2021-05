Vaccino Pfizer, il richiamo a 12 settimane darebbe una copertura tripla rispetto a quella attuale (Di martedì 18 maggio 2021) L’Agenzia europea del farmaco ha comunicato due importanti novità sul Vaccino Pfizer, come riporta Avvenire. Non è più necessario utilizzare i vaccini Pfizer entro e non oltre cinque giorni dallo scongelamento. Da ieri l’Agenzia europea del farmaco (Ema) ha esteso il periodo di conservazione della fiala scongelata del prodotto a 2-8 gradi (cioè in un normale frigorifero), fino a 31 giorni. È una notizia importante perché consente di allargare la platea dei centri di somministrazione che, a questo punto, potranno permettersi di conservare il medicinale della casa farmaceutica americana per più settimane e con maggiore praticità. Ma nella serata di ieri un’altra notizia importante è filtrata da Palazzo Chigi sul preparato Usa. La seconda dose infatti potrebbe subire un ulteriore prolungamento per via delle evidenze di ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 18 maggio 2021) L’Agenzia europea del farmaco ha comunicato due importanti novità sul, come riporta Avvenire. Non è più necessario utilizzare i vaccinientro e non oltre cinque giorni dallo scongelamento. Da ieri l’Agenzia europea del farmaco (Ema) ha esteso il periodo di conservazione della fiala scongelata del prodotto a 2-8 gradi (cioè in un normale frigorifero), fino a 31 giorni. È una notizia importante perché consente di allargare la platea dei centri di somministrazione che, a questo punto, potranno permettersi di conservare il medicinale della casa farmaceutica americana per piùe con maggiore praticità. Ma nella serata di ieri un’altra notizia importante è filtrata da Palazzo Chigi sul preparato Usa. La seconda dose infatti potrebbe subire un ulteriore prolungamento per via delle evidenze di ...

Advertising

Corriere : Il falso sondaggio sul vaccino Pfizer: arriva via mail e ruba agli utenti denaro e dati - Agenzia_Ansa : Ema: Il vaccino Pfizer può stare in frigorifero fino a un mese #ANSA - TgLa7 : #Ema: vaccino #Pfizer dopo scongelamento si può conservare in un normale frigorifero (2-8 gradi centigradi) per un… - giornalecchismo : RT @NessunaCorrelaz: 17 Maggio 2021 - Liguria Morto di covid all’età di 82 anni, contagiato due settimane dopo la seconda dose di vaccino… - osservando001 : RT @MoniaProvvedi: Vaccino Pfizer, la brutta sorpresa dietro l’angolo che in Italia si sono ben guardati dal comunicarci. Quando le cose le… -