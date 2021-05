Uomini e Donne, Riccardo Guarnieri e Roberta Di Padua si sono lasciati. La lite in studio: “Mi ha mancato di rispetto” (Di martedì 18 maggio 2021) È arrivata al capolinea un’altra storia d’amore nata negli studi di Uomini e Donne, quella tra Riccardo Guarnieri e Roberta Di Padua. Nelle settimane scorse, i due avevano cercato di spegnere gli insistenti e contrastanti pettegolezzi sulla loro relazione, compresa la notizia di un presunto bebè in arrivo. Ma l’accesa lite andata in onda ieri 17 maggio su Canale 5 non lascia più dubbi: è finita. Una scelta consensuale che, però, ha lasciato tanta rabbia tra Riccardo e Roberta. Lui, infatti, ha lanciato delle accuse molto pesanti verso l’ex compagna, accuse che coinvolgono lo stesso programma di Maria De Filippi. “Se io racconto una cosa al mio fidanzato, mi aspetto che la tenga per sé invece lui mi manca di rispetto“, ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 18 maggio 2021) È arrivata al capolinea un’altra storia d’amore nata negli studi di, quella traDi. Nelle settimane scorse, i due avevano cercato di spegnere gli insistenti e contrastanti pettegolezzi sulla loro relazione, compresa la notizia di un presunto bebè in arrivo. Ma l’accesaandata in onda ieri 17 maggio su Canale 5 non lascia più dubbi: è finita. Una scelta consensuale che, però, ha lasciato tanta rabbia tra. Lui, infatti, ha lanciato delle accuse molto pesanti verso l’ex compagna, accuse che coinvolgono lo stesso programma di Maria De Filippi. “Se io racconto una cosa al mio fidanzato, mi aspetto che la tenga per sé invece lui mi manca di“, ...

Advertising

Pontifex_it : A tutti gli uomini e le donne del mondo chiedo di impiegare bene i doni che il Signore ci ha affidato per conservar… - virginiaraggi : Anche questo fine settimana gli uomini e le donne della @PLRomaCapitale hanno svolto controlli in città per contras… - Esercito : In occasione della #GiornataMondialedelleTelecomunicazioni e della società dell’#informazione, desideriamo ringrazi… - LinkaTv : E' iniziato Uomini e donne-21 su #canale5 Clicca qui per classifica tweet: - unaragazzabassa : RT @MairimMagliani: #aborto è in tendenza e Twitter sembra il ritrovo medievale della sagra dell'ignoranza. È tanto difficile lasciare che… -