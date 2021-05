Spazio per l’Italia. Tabacci in visita da Thales Alenia Space e Telespazio (Di martedì 18 maggio 2021) Italia eccellenza spaziale. Il sottosegretario Bruno Tabacci, delegato da Mario Draghi alle politiche del settore, ha fatto visita oggi alle due realtà della Space Alliance tra Italia e Francia: Thales Alenia Space e TeleSpazio. Sono le due joint venture tra Leonardo e la francese Thales, protagoniste del settore italiano ed europeo. Insieme a Tabacci c’erano il generale Luigi De Leverano, da poco nominato consigliere militare del presidente del Consiglio, e il presidente dell’Agenzia spaziale italiana Giorgio Saccoccia. A palazzo Chigi, l’ufficio del consigliere militare guida la Struttura di coordinamento che supporta il Comitato interministariale (Comint) presieduto dal sottosegretario delegato. IL SITO ROMANO In mattinata, la ... Leggi su formiche (Di martedì 18 maggio 2021) Italia eccellenza spaziale. Il sottosegretario Bruno, delegato da Mario Draghi alle politiche del settore, ha fattooggi alle due realtà dellaAlliance tra Italia e Francia:e Tele. Sono le due joint venture tra Leonardo e la francese, protagoniste del settore italiano ed europeo. Insieme ac’erano il generale Luigi De Leverano, da poco nominato consigliere militare del presidente del Consiglio, e il presidente dell’Agenzia spaziale italiana Giorgio Saccoccia. A palazzo Chigi, l’ufficio del consigliere militare guida la Struttura di coordinamento che supporta il Comitato interministariale (Comint) presieduto dal sottosegretario delegato. IL SITO ROMANO In mattinata, la ...

Advertising

RaiTre : 'Supererò le correnti gravitazionali, lo spazio e la luce per non farti invecchiare. E guarirai da tutte le malatt… - CarloCalenda : Trovo abbastanza indegno che @fattoquotidiano faccia riferimento a Michela De Biase come Lady Franceschini. Sono pa… - angelomangiante : Ti solleverò dai dolori e dai tuoi sbalzi d'umore Dalle ossessioni delle tue manie Supererò le correnti gravitazion… - LuigiBufano : RT @RaiTre: 'Supererò le correnti gravitazionali, lo spazio e la luce per non farti invecchiare. E guarirai da tutte le malattie, perché s… - Lucaaffigi : RT @marifcinter: Un po’ di passato, un po’ di presente. E ancora spazio per il futuro ???? #fcinter1908 #work #wall -