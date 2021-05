Sfonda finestrino per rubare cellulare | 26enne in manette

(Di martedì 18 maggio 2021) Roma – Probabilmente aveva un urgente bisogno di quel caricabatteria tanto dare ildi una Fiat Panda per rubarlo, in via dell’Acqua Bullicante, la scorsa notte. L’allarme dei cittadini del quartiere è arrivato alla Centrale Operativa del Gruppo Carabinieri di Roma, che hanno raccolto la segnalazione di danneggiamento dell’auto. Sul posto è immediatamente intervenuta una pattuglia di Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Roma che hanno rintracciato e arrestato un cittadino della Colombia di 26 anni. Recuperata la refurtiva, restituita al legittimo proprietario, nonchè lo strumento utilizzato per spaccare il. L’arrestato è stato accompagnato in caserma e trattenuto in attesa del rito direttissimo. Lo scrive in una nota il Comando Provinciale Carabinieri Roma.

