Sarah Ferguson parla del nipotino August | «Mi trova divertente perché ballo»

(Di martedì 18 maggio 2021) «August pensa già che io sia divertente perché ballo». Lo ha rivelato nonna Sarah Ferguson parlando per la prima volta in pubblico del nipotino August Philip Hawke, primo figlio della principessa Eugenie e di Jack Brooksbank. Sarah ha raccontato l’aneddoto sul bebè, venuto alla luce lo scorso febbraio, durante un evento virtuale per la libreria Waterstones che presentava un libro per bambini. Nel corso della chiacchierata via Zoom la duchessa di York ha parlato anche del cinquenne Christopher Woolf, che Edoardo Mapelli Mozzi, marito della sua primogenita Beatrice, ha avuto dall’ex compagna Dara Huang: pure Christopher pensa che «nonna» Sarah sia «very funny».