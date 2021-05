San Mauro Forte, agricoltore 48enne travolto e ucciso dal suo trattore (Di martedì 18 maggio 2021) Un agricoltore di 48 anni è morto in provincia di Matera dopo essere stato travolto dal trattore cingolato che si è ribaltato mentre era alla guida. Tragedia a San Mauro Forte, agricoltore morto nel materano: schiacciato dal trattore a 48 anni su Notizie.it. Leggi su notizie (Di martedì 18 maggio 2021) Undi 48 anni è morto in provincia di Matera dopo essere statodalcingolato che si è ribaltato mentre era alla guida. Tragedia a Sanmorto nel materano: schiacciato dala 48 anni su Notizie.it.

Advertising

SassiLive : SI RIBALTA TRATTORE IN CONTRADA SALICE DI SAN MAURO FORTE, MORTO UOMO DI 48 ANNI. INTERVENTI GIORDANO (UGL) E CAVAL… - SassiLive : MORTE AGRICOLTORE A SAN MAURO FORTE, CIA: ALLARME PER MORTE AGRICOLTORI ALLA GUIDA DI TRATTORI - LaSiritide : La Siritide - 18/05/2021 - Incidente San Mauro Forte, Cavallo Fai Cisl: ''Promuovere lavoro di qualità , inaccettab… - giornalemionews : Incidente San Mauro Forte, Cavallo (Fai Cisl): “fermare inaccettabile scia di sangue” - SUDITALIAVIDEO1 : “L’Ugl esprime il suo cordoglio alla famiglia di Armando Rocco Mita, l’uomo di 49 anni che è morto in un incidente… -