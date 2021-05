Rousseau non arretra e tiene la lista degli iscritti. Sabatini: «Non è un pacco postale» (Di martedì 18 maggio 2021) Non si placa il braccio di ferro tra M5s e l’associazione Rousseau per ottenere (o trattenere, a seconda dei punti di vista), la contesa lista degli iscritti alla piattaforma. E questa volta a passare all’attacco è Enrica Sabatini, socia e responsabile ricerca e sviluppo dell’associazione di Davide Casaleggio. «Abbiamo assistito con non poco sconcerto – scrive Sabatini sul Blog delle Stelle – a una crescente e rabbiosa pressione mediatica (e anche privata nei nostri confronti) messa in campo per ottenere la lista degli iscritti». E continua: «L’elenco non è un pacco postale da consegnare a qualcuno, ma rappresenta una comunità di centinaia di migliaia di persone alla quale abbiamo dedicato il nostro ... Leggi su open.online (Di martedì 18 maggio 2021) Non si placa il braccio di ferro tra M5s e l’associazioneper ottenere (o trattenere, a seconda dei punti di vista), la contesaalla piattaforma. E questa volta a passare all’attacco è Enrica, socia e responsabile ricerca e sviluppo dell’associazione di Davide Casaleggio. «Abbiamo assistito con non poco sconcerto – scrivesul Blog delle Stelle – a una crescente e rabbiosa pressione mediatica (e anche privata nei nostri confronti) messa in campo per ottenere la». E continua: «L’elenco non è unda consegnare a qualcuno, ma rappresenta una comunità di centinaia di migliaia di persone alla quale abbiamo dedicato il nostro ...

