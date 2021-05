Rapporto Aifa sui vaccini | ecco gli effetti collaterali di Pfizer | AstraZeneca | Moderna e Johnson

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Rapporto Aifa

Per questa fascia di età, come da indicazione dell', si utilizzerà il vaccino Astrazeneca. Gli ...ad avere la maggiore copertura possibile per gli ultra 80enni (che in Umbria sono molti in......adenovirale è approvato sia dall'agenzia europea Ema sia dall'italianaindistintamente per soggetti sopra i 18 anni. Cito inoltre un'analisi pubblicata lo scorso 23 aprile da Ema sul...A fare chiarezza è il report dimostrato dall’ Aifa (Agenzia italiana del farmaco) che ha esaminato tutti i dati inerenti ai vaccini somministrati nel periodo che va dal 27 dicembre 2020 al 26 marzo 20 ...Secondo l’oncoematologo «è troppo presto per pensare di rinunciare alle mascherine all’aperto». «Si può pensare ad altre aperture come ad esempio il coprifuoco» ...