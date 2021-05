Presentato il protocollo d’intesa siglato da CasaImpresa e Programma Sviluppo (Di martedì 18 maggio 2021) Presentato, nella sede di CasaImpresa Taranto in via Dante 236, il protocollo d’intesa siglato tra l’associazione di recente costituzione e Programma Sviluppo. Comincia così una collaborazione mirata a promuovere la crescita professionale, attraverso il continuo aggiornamento. Fondamentali passaggi quelli dell’approfondimento, dello studio e della ricerca, dei momenti di confronto su temi economici e sociali che determinano direttamente i loro effetti sulle diverse attività produttive, che hanno una rappresentanza in CasaImpresa. L’obiettivo è costituito dal perseguimento di una cultura d’impresa avanzata, che tiene in debito conto l’equilibrio di genere nel mondo delle imprese e la tutela della effettiva realizzazione della democrazia ... Leggi su tarantinitime (Di martedì 18 maggio 2021), nella sede diTaranto in via Dante 236, iltra l’associazione di recente costituzione e. Comincia così una collaborazione mirata a promuovere la crescita professionale, attraverso il continuo aggiornamento. Fondamentali passaggi quelli dell’approfondimento, dello studio e della ricerca, dei momenti di confronto su temi economici e sociali che determinano direttamente i loro effetti sulle diverse attività produttive, che hanno una rappresentanza in. L’obiettivo è costituito dal perseguimento di una cultura d’impresa avanzata, che tiene in debito conto l’equilibrio di genere nel mondo delle imprese e la tutela della effettiva realizzazione della democrazia ...

