Nuoto: Europei, greca Ntountounaki e francese Wattel vincono ex aequo i 100 farfalla

Budapest, 18 mag. -(Adnkronos) - La greca Anna Ntountounaki e la francese Marie Wattel vincono pari merito la medaglia d'oro nei 100 farfalla ai campionati Europei di Budapest. Le due toccano in 57"37 precedendo la svedese Louise Hansson (57"56). Quinto e ottavo posto per le due azzurre Elena Di Liddo (58"05) e Ilaria Bianchi (58"41).

