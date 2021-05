Napoli in trattativa per Stephen Eustaquio: il suo agente presente a Castel Volturno! (Di martedì 18 maggio 2021) C’è già aria di calciomercato estivo e stando alle ultime notizie emerge il profilo del giovane centrocampista del Pacos Ferreira, squadra del campionato portoghese, Stephen Eustaquio su il Napoli mostrerebbe un particolare interesse e a quanto sembra i suoi agenti avrebbero anche fatto visita al Training Center di Castel Volturno in questi giorni. Infatti come svelato da Record, nei giorni scorsi Manuel Thomas, agente del calciatore canadese, si è recato a Napoli al Training Center di Castel Volturno dove era presente anche l’altro agente, Carlos Carvalho, per discutere con il Napoli del classe 1996. Tenendo conto anche di un forte interesse da parte del Porto. Leggi su spazionapoli (Di martedì 18 maggio 2021) C’è già aria di calciomercato estivo e stando alle ultime notizie emerge il profilo del giovane centrocampista del Pacos Ferreira, squadra del campionato portoghese,su ilmostrerebbe un particolare interesse e a quanto sembra i suoi agenti avrebbero anche fatto visita al Training Center diVolturno in questi giorni. Infatti come svelato da Record, nei giorni scorsi Manuel Thomas,del calciatore canadese, si è recato aal Training Center diVolturno dove eraanche l’altro, Carlos Carvalho, per discutere con ildel classe 1996. Tenendo conto anche di un forte interesse da parte del Porto.

Advertising

anteprima24 : ** Gaetano Manfredi alza il prezzo: no alla candidatura (per ora) ** - Napoli154271903 : @iINSIDER_ Vabbe hai nominato i nomi più sentiti come Spalletti Sarri juric però non hai dichiarato chi verrà Anche… - FrancoMater2 : Inventarsi la trattativa di #Gattuso con la piemontese per far credere subdolamente che ci possa essere meno impegn… - mick_napoli_ : RT @areanapoliit: 'Napoli, trattativa per Eustaquio'. Il suo agente era a Castel Volturno (FOTO) - areanapoliit : 'Napoli, trattativa per Eustaquio'. Il suo agente era a Castel Volturno (FOTO) -