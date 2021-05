Moni Ovadia a TPI: “Israele non ha mai voluto la pace” (Di martedì 18 maggio 2021) La nuova escalation di tensione tra Israele e Palestina ha prodotto il triste bilancio di 212 morti, tra cui 61 bambini, sulla striscia di Gaza. Le istituzioni internazionali e l’Europa rimangono in silenzio, la stampa è molto allineata e appiattita sulla narrazione di quella che è la questione più complessa del Medio Oriente e, in Italia, la politica fatica a riconoscere l’oppressione israeliana nei confronti dei palestinesi. Per cercare di fare chiarezza, abbiamo intervistato l’attore, scrittore e musicista di origini ebraiche Moni Ovadia durante la diretta Instagram di TPI “Attacco a Gaza”. Ci sono parole giuste e parole sbagliate per descrivere quello che sta succedendo a Gaza? “Io sono ebreo. I miei genitori hanno portato anche loro la stella gialla dell’ebraismo e hanno rischiato la deportazione. Ma proprio dall’ebraismo ho ... Leggi su tpi (Di martedì 18 maggio 2021) La nuova escalation di tensione trae Palestina ha prodotto il triste bilancio di 212 morti, tra cui 61 bambini, sulla striscia di Gaza. Le istituzioni internazionali e l’Europa rimangono in silenzio, la stampa è molto allineata e appiattita sulla narrazione di quella che è la questione più complessa del Medio Oriente e, in Italia, la politica fatica a riconoscere l’oppressione israeliana nei confronti dei palestinesi. Per cercare di fare chiarezza, abbiamo intervistato l’attore, scrittore e musicista di origini ebraichedurante la diretta Instagram di TPI “Attacco a Gaza”. Ci sono parole giuste e parole sbagliate per descrivere quello che sta succedendo a Gaza? “Io sono ebreo. I miei genitori hanno portato anche loro la stella gialla dell’ebraismo e hanno rischiato la deportazione. Ma proprio dall’ebraismo ho ...

