Meloni scommette su Salvini fuori dal governo dopo il Colle

(Di martedì 18 maggio 2021) Allarme giallo nel Pd. Un ultimo sondaggio riservato dà Virginia Raggi in ascesa nei sondaggi. Come se non bastasse, nelle periferie, cioè dove si gioca e si vince la partita del Campidoglio, i dem non riescono a risalire la china. E anche il candidato dato per vincente alle primarie, Roberto Gualtieri da quelle parti non gode di grandi consensi. Perciò dal Nazareno è partita l’indicazione di lavorare ventre a terra per recuperare il terreno perduto. Anche perché arrivare al ballottaggio per i dem è essenziale, convinti come sono che la mancata candidatura di Bertolaso possa favorire il competitore del centrodestra al secondo turno. “La destra – è il ragionamento che fanno nel Pd – sarà costretta a candidare esponenti di partito, molto targati e collocati nel mondo degli ex An, come Gasparri o Rampelli, che quindi non potranno mai attirare i consensi dei moderati”. Enrico ...