Marino: 'Napoli - De Paul? Smentisco contatti con De Laurentiis' (Di martedì 18 maggio 2021) Napoli - Pierpaolo Marino , direttore dell'area tecnica dell' Udinese , è intervenuto a Radio Kiss Kiss Napoli e ha elogiato molto il presidente Ferlaino , massima carica nei suoi anni a Napoli : " ... Leggi su corrieredellosport (Di martedì 18 maggio 2021)- Pierpaolo, direttore dell'area tecnica dell' Udinese , è intervenuto a Radio Kiss Kisse ha elogiato molto il presidente Ferlaino , massima carica nei suoi anni a: " ...

Advertising

100x100Napoli : #Marino smentisce un suo ritorno a #Napoli. - titty_napoli : RT @kisskissnapoli: #Marino 'Mio ritorno a Napoli? Non ho sentito De Laurentiis quindi posso solo smentire questa voce. A Udine sto bene e… - MondoNapoli : Marino: '90 volte auguri a Ferlaino! Vi spiego su De Paul al Napoli' - - corrmezzogiorno : #Napoli Ecco il drone marino che scoprirà il tesoro sommerso nel golfo di Napoli - susydigennaro : RT @napolimagazine: L'EX D.G. - Marino: 'Napoli? Non ho sentito ADL, sto bene qui, De Paul? Lo vogliono in tanti' -