LIVE Musetti-Auger-Aliassime 7-6 3-6 7-5, ATP Lione in DIRETTA: l’azzurro vince in tre set ed ora affronterà Korda (Di martedì 18 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Grazie per averci seguito e chiudiamo qui il nostro LIVE. “Ho imparato qualcosa dall’ultima sconfitta. Ho iniziato bene questo torneo e spero di andare avanti. Korda è uno dei migliori giovani del circuito e sarà un match difficile”, le parole di Musetti a fine partita. Nel prossimo turno Lorenzo Musetti affronterà l’americano Sebastian Korda. Chiusura davvero incredibile di match. Lorenzo Musetti si prende la rivincita dopo la sconfitta di Barcellona e conquista la vittoria con il punteggio di 7-6 3-6 7-5 dopo due ore e quarantacinque minuti di gioco. 7-5 DOPPIO FALLO! HA VINTO LORENZO Musetti! 15-40 Lungo il rovescio di Auger-Aliassime. Due ... Leggi su oasport (Di martedì 18 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAGrazie per averci seguito e chiudiamo qui il nostro. “Ho imparato qualcosa dall’ultima sconfitta. Ho iniziato bene questo torneo e spero di andare avanti.è uno dei migliori giovani del circuito e sarà un match difficile”, le parole dia fine partita. Nel prossimo turno Lorenzol’americano Sebastian. Chiusura davvero incredibile di match. Lorenzosi prende la rivincita dopo la sconfitta di Barcellona e conquista la vittoria con il punteggio di 7-6 3-6 7-5 dopo due ore e quarantacinque minuti di gioco. 7-5 DOPPIO FALLO! HA VINTO LORENZO! 15-40 Lungo il rovescio di. Due ...

