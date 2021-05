Letta attacca Salvini: 'È un fattore di instabilità, per lui la questione principale è la competizione con Meloni' (Di martedì 18 maggio 2021) Il derby all'interno del centrodestra per la leadership è ormai evidente a tutti: il crollo di Salvini e la rimonta di Giorgia Meloni sbaraglia le carte e mette in pericolo il governo. Ecco che cosa ... Leggi su globalist (Di martedì 18 maggio 2021) Il derby all'interno del centrodestra per la leadership è ormai evidente a tutti: il crollo die la rimonta di Giorgiasbaraglia le carte e mette in pericolo il governo. Ecco che cosa ...

Advertising

LegaSalvini : La mia intervista a Zapping su Rai Radio 1. Letta? È ossessionato, vive male: al mattino si alza e se non mi attacc… - rafirexit : RT @matteosalvinimi: #Salvini: Letta? È ossessionato, vive male: al mattino si alza e se non mi attacca due/tre volte al giorno non è conte… - Fassonedomenic2 : RT @Gianmar26145917: #TG1, #Letta attacca ancora: 'Nel governo #Salvini è un fattore di instabilità a causa della competizione in atto con… - cesarebrogi1 : RT @PieraBelfanti: Letta attacca Salvini: 'È un fattore di instabilità, per lui la questione principale è la competizione con Meloni' https… - romanoziroldo : RT @LegaSalvini: La mia intervista a Zapping su Rai Radio 1. Letta? È ossessionato, vive male: al mattino si alza e se non mi attacca due/t… -