Laetitia Casta è mamma per la quarta volta: è nato Azel (Di martedì 18 maggio 2021) La nascita è stata resa nota solo da poche settimane ed il nome ha un significato molto particolare. Il primogenito per Letitia Casta e Louis Garrel, la coppia che si… L'articolo proviene da Ultimaparola.com. Leggi su ultimaparola (Di martedì 18 maggio 2021) La nascita è stata resa nota solo da poche settimane ed il nome ha un significato molto particolare. Il primogenito per Letitiae Louis Garrel, la coppia che si… L'articolo proviene da Ultimaparola.com.

