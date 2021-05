“Io come Davigo”. Parla Luca Palamara (Di martedì 18 maggio 2021) Davigo come Palamara, abbiamo scritto sul Foglio. E’ così? “Indubbiamente noto un parallelismo. In entrambi i casi un pm si rivolge a un magistrato cercando un riferimento per uno scambio di idee, in un caso a me che ero collega di ufficio ed ex membro del Csm e nell’altro a Davigo che era consigliere del Csm”. Parla nel suo caso del pm Fava, che era entrato in conflitto con i vertici della procura di Roma sulla gestione dell’avvocato e faccendiere Piero Amara, e in quello di Davigo del pm Storari in contrasto con i vertici della procura di Milano sempre per la gestione di Amara. “Sì. In quel caso mi limitai a richiamare la circolare del Csm che si ispira al principio di condivisione tra procuratore e sostituti quando nascono conflitti”. Ma lei suggerì a Fava di seguire le vie ... Leggi su ilfoglio (Di martedì 18 maggio 2021), abbiamo scritto sul Foglio. E’ così? “Indubbiamente noto un parallelismo. In entrambi i casi un pm si rivolge a un magistrato cercando un riferimento per uno scambio di idee, in un caso a me che ero collega di ufficio ed ex membro del Csm e nell’altro ache era consigliere del Csm”.nel suo caso del pm Fava, che era entrato in conflitto con i vertici della procura di Roma sulla gestione dell’avvocato e faccendiere Piero Amara, e in quello didel pm Storari in contrasto con i vertici della procura di Milano sempre per la gestione di Amara. “Sì. In quel caso mi limitai a richiamare la circolare del Csm che si ispira al principio di condivisione tra procuratore e sostituti quando nascono conflitti”. Ma lei suggerì a Fava di seguire le vie ...

