Inter, è la settimana decisiva: arriva il prestito e Zhang incontra Conte (Di martedì 18 maggio 2021) Domenica, dopo la sfida contro l’Udinese, l’Inter undici anni dopo alzerà una coppa al cielo ma la sua battaglia più importante si registra fuori dal campo. È la settimana decisiva, in questi giorni dovrebbe esserci l’accelerata di Oaktree, società di gestione patrimoniale globale americana con 900 dipendenti che in passato si è Interessato anche alla Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di martedì 18 maggio 2021) Domenica, dopo la sfida contro l’Udinese, l’undici anni dopo alzerà una coppa al cielo ma la sua battaglia più importante si registra fuori dal campo. È la, in questi giorni dovrebbe esserci l’accelerata di Oaktree, società di gestione patrimoniale globale americana con 900 dipendenti che in passato si èessato anche alla Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Advertising

Corriere : «Il legame tra l’andamento dei contagi e il raduno in Duomo non s’è visto e sicuramente non c’è un’evidenza. Bisogn… - BiffiLuca : RT @Dr_Hat89: #Marani ha vinto lo scudo una settimana fa, sta a lutto perché l'Inter ha perso nonostante 40' in superiorità numerica regala… - serieAnews_com : ???? #Inter, è la settimana di Zhang: arriva il prestito da Oaktree e incontra Conte - Ste_Gualdoni : RT @marifcinter: Il fondo californiano Oaktree avrebbe definitivamente superato la concorrenza di Bain Capital. Pronto investimento nell'In… - infoitsport : Calciomercato Inter: Zhang-Conte, in settimana incontro decisivo | Calcio Style - Notizie e news calcio -