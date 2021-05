In una lettera appena ritrovata, Einstein intuiva il senso degli uccelli per l’elettromagnetismo (Di martedì 18 maggio 2021) (foto: burtamus via Pixabay)Albert Einstein, icona mondiale della scienza di tutti i tempi, torna oggi a stupirci per le sue intuizioni e le riflessioni allargate, che collegano discipline diverse. In questo caso la connessione riguarda la fisica e la biologia: in una sua lettera del 1949, da poco venuta alla luce e studiata dall’università Rmit a Melbourne, il geniale scienziato discute di come lo studio del mondo animale possa fornire informazioni e dati utilissimi anche alla fisica. In particolare scrive che alcune abilità sensoriali degli uccelli avrebbero potuto in futuro aiutare a conoscere meglio alcuni fenomeni fisici ancora non del tutto chiari. E questo trova conferma oggi, nelle prove scientifiche raccolte recentemente: da pochi anni sappiamo infatti che alcuni uccelli hanno ... Leggi su wired (Di martedì 18 maggio 2021) (foto: burtamus via Pixabay)Albert, icona mondiale della scienza di tutti i tempi, torna oggi a stupirci per le sue intuizioni e le riflessioni allargate, che collegano discipline diverse. In questo caso la connessione riguarda la fisica e la biologia: in una suadel 1949, da poco venuta alla luce e studiata dall’università Rmit a Melbourne, il geniale scienziato discute di come lo studio del mondo animale possa fornire informazioni e dati utilissimi anche alla fisica. In particolare scrive che alcune abilitàrialiavrebbero potuto in futuro aiutare a conoscere meglio alcuni fenomeni fisici ancora non del tutto chiari. E questo trova conferma oggi, nelle prove scientifiche raccolte recentemente: da pochi anni sappiamo infatti che alcunihanno ...

