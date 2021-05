Ilary Blasi, l’Isola dei Famosi è un fallimento: l’annuncio ufficiale (Di martedì 18 maggio 2021) Ilary Blasi e l’Isola dei Famosi deludono. Ennesima dimostrazione che lo show di Canale 5 quest’anno non è stato apprezzato dal pubblico Ilary BlasiOrmai ogni appuntamento dell’Isola dei Famosi è sempre un ulteriore conferma che il reality quest’anno non ha avuto successo. Non c’è stato il seguito che ci si aspettava e chi spera che la puntata successiva possa andare meglio, avviene esattamente il contrario. Ieri il programma di Canale 5 ha perso la gara degli ascolti tv anche con Chiamami ancora amore, la fiction di RaiUno che comunque non sarà ricordata come tra le più riuscite dell’azienda di Stato. Rispetto alle altre ha avuto ascolti più bassi. l’Isola dei Famosi ieri ha raccolto 2.994.000 di telespettatori e il ... Leggi su vesuvius (Di martedì 18 maggio 2021)deideludono. Ennesima dimostrazione che lo show di Canale 5 quest’anno non è stato apprezzato dal pubblicoOrmai ogni appuntamento deldeiè sempre un ulteriore conferma che il reality quest’anno non ha avuto successo. Non c’è stato il seguito che ci si aspettava e chi spera che la puntata successiva possa andare meglio, avviene esattamente il contrario. Ieri il programma di Canale 5 ha perso la gara degli ascolti tv anche con Chiamami ancora amore, la fiction di RaiUno che comunque non sarà ricordata come tra le più riuscite dell’azienda di Stato. Rispetto alle altre ha avuto ascolti più bassi.deiieri ha raccolto 2.994.000 di telespettatori e il ...

