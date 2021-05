Highlights Sassari-Venezia 86-73, gara-4 playoff Serie A1 2021 basket (VIDEO) (Di martedì 18 maggio 2021) Il VIDEO con gli Highlights e i gol di Sassari-Venezia 86-73, match valido per gara-4 dei quarti di finale dei playoff di Serie A1 2021 di basket. In terra sarda la squadra di Pozzecco pareggia i conti nella Serie sul 2-2 e costringe i ragazzi di De Raffaele a gara-5 in Veneto. Un match che si è deciso principalmente nelle battute finali, in cui è arrivato il successo degli isolani. In alto le immagini salienti. SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 18 maggio 2021) Ilcon glie i gol di86-73, match valido per-4 dei quarti di finale deidiA1di. In terra sarda la squadra di Pozzecco pareggia i conti nellasul 2-2 e costringe i ragazzi di De Raffaele a-5 in Veneto. Un match che si è deciso principalmente nelle battute finali, in cui è arrivato il successo degli isolani. In alto le immagini salienti. SportFace.

Advertising

sportface2016 : #SassariVenezia 86-73, gli highlights di gara-4 dei playoff di #basket - LegaBasketA : One to go! Giovedì sera alle 21:00 @REYER1872 e @dinamo_sassari si giocano la bella per accedere alle semifinali… - LucaNardo97 : RT @OlimpiaMI1936: ?? Gli highlights della vittoria di ieri sera in Gara 3 che ci porta in Semifinale dove aspettiamo la vincente di Venezia… - BardellaAndrea : RT @OlimpiaMI1936: ?? Gli highlights della vittoria di ieri sera in Gara 3 che ci porta in Semifinale dove aspettiamo la vincente di Venezia… - OlimpiaMI1936 : ?? Gli highlights della vittoria di ieri sera in Gara 3 che ci porta in Semifinale dove aspettiamo la vincente di Ve… -