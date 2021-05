Green pass covid esteso a 9 mesi, Sileri: “Dovrebbe durare un anno” (Di martedì 18 maggio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoIl Green pass “per i vaccinati Dovrebbe essere esteso a 1 anno, è molto verosimile che la protezione duri per quel periodo. L’estensione però Dovrebbe essere limitata a chi ha fatto le due dosi di vaccino”. Ad affermarlo il sottosegretario alla Salute Pierpaolo Sileri, ospite stamane di ‘Radio anch’io’ su Rai Radio 1, dopo le valutazioni del governo, che ieri ha tracciato una nuova road map su riaperture e normative anti contagio, di estendere da 6 a 9 mesi la validità del Green pass, il lasciapassare legato alla condizione sanitaria dei cittadini. Tra le novità in arrivo non solo quella della durata ma anche la possibilità di avere la card verde anche soltanto dopo la ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 18 maggio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoIl“per i vaccinatiesserea 1, è molto verosimile che la protezione duri per quel periodo. L’estensione peròessere limitata a chi ha fatto le due dosi di vaccino”. Ad affermarlo il sottosegretario alla Salute Pierpaolo, ospite stamane di ‘Radio anch’io’ su Rai Radio 1, dopo le valutazioni del governo, che ieri ha tracciato una nuova road map su riaperture e normative anti contagio, di estendere da 6 a 9la validità del, il lasciaare legato alla condizione sanitaria dei cittadini. Tra le novità in arrivo non solo quella della durata ma anche la possibilità di avere la card verde anche soltanto dopo la ...

