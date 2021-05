(Di martedì 18 maggio 2021) MILANO (ITALPRESS) – “E’ uninverso le”. Lo afferma in un’intervista al Corriere della Sera Giancarlo, ministro per lo Sviluppo economico, in merito alvarato dal Governo per l’allentamento delle misure anti-Covid.“Noi abbiamo spinto in tutto questo periodo per ottenere qualcosa in più. I numeri dell’epidemia sono confortanti, e dunque il senso di questoè “stiamo per riaprire”. Da questo punto di vista, è una buona notizia – aggiunge -. Perchè noi avevamo posto anche altre questioni. Siamo rimasti un pò da soli a fare questa parte, ma quello che ha stabilito il presidente Draghi va bene”. Forza Italia “non pervenuta. Francamente, mi sarei atteso qualche sostegno in più, coerentemente con le posizioni che leggo sui giornali”, spiega ...

Advertising

messina_oggi : Giorgetti “Il decreto Riaperture un passo avanti, ma volevamo di più”MILANO (ITALPRESS) - 'E' un passo in avanti ve… - princigallomich : Giorgetti “Il decreto Riaperture un passo avanti, ma volevamo di più” - IlModeratoreWeb : Giorgetti “Il decreto Riaperture un passo avanti, ma volevamo di più” - - nestquotidiano : Giorgetti “Il decreto Riaperture un passo avanti, ma volevamo di più” - ottopagine : Giorgetti 'Il decreto Riaperture un passo avanti' -

Ultime Notizie dalla rete : Giorgetti decreto

MILANO " "E' un passo in avanti verso le riaperture". Lo afferma in un'intervista al Corriere della Sera Giancarlo, ministro per lo Sviluppo economico, in merito alvarato dal Governo per l'allentamento delle misure anti - Covid. "Noi abbiamo spinto in tutto questo periodo per ottenere qualcosa ...MILANO - "È un passo in avanti verso le riaperture". Lo afferma in un'intervista al Corriere della Sera Giancarlo, ministro per lo Sviluppo economico, in merito alvarato dal Governo per l'allentamento delle misure anti - Covid. "Noi abbiamo spinto in tutto questo periodo per ottenere qualcosa ...“I numeri dell’epidemia sono confortanti e dunque il senso di questo decreto è ‘stiamo per riaprire‘. Da questo punto di vista, è una buona notizia”, ha detto Giorgetti. Alla domanda sul perché non ...Questa volta la Lega non si è astenuta sul decreto riaperture e ha votato a favore del nuovo provvedimento. Tuttavia il ministro Giancarlo Giorgetti, numero due del Carroccio, ha affermato che il suo ...