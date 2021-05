Gelmini spiega che a fine mese ci sarà un’altra verifica per maggiori allentamenti (Di martedì 18 maggio 2021) Mariastella Gelmini, ministra per gli Affari regionali, di Forza Italia, commenta sul Corriere della sera l’accordo raggiunto nel governo sulle riaperture graduali. E mentre il collega leghista Giorgetti dice che da Forza Italia si sarebbe aspettato un sostegno più forte su questioni come il coprifuoco allungato, la ministra sposa la linea della gradualità di Draghi e promette che a fine mese ci sarà una nuova verifica per procedere con maggiori allentamenti. «Non mi piace né l’attività di issare bandierine né quella opposta, di indicare vincitori e vinti», dice Gelmini riferendosi a Salvini. «Abbiamo tutti convenuto sul fatto che la gradualità sia la strada più giusta e di buon senso. I dati molto positivi ci consentono di andare spediti per non ... Leggi su linkiesta (Di martedì 18 maggio 2021) Mariastella, ministra per gli Affari regionali, di Forza Italia, commenta sul Corriere della sera l’accordo raggiunto nel governo sulle riaperture graduali. E mentre il collega leghista Giorgetti dice che da Forza Italia si sarebbe aspettato un sostegno più forte su questioni come il coprifuoco allungato, la ministra sposa la linea della gradualità di Draghi e promette che aciuna nuovaper procedere con. «Non mi piace né l’attività di issare bandierine né quella opposta, di indicare vincitori e vinti», diceriferendosi a Salvini. «Abbiamo tutti convenuto sul fatto che la gradualità sia la strada più giusta e di buon senso. I dati molto positivi ci consentono di andare spediti per non ...

Advertising

AMarco1987 : Gelmini spiega che a fine mese ci sarà un’altra verifica per maggiori allentamenti - Linkiesta : Gelmini spiega che a fine mese ci sarà un’altra verifica per maggiori allentamenti ?? Leggi qui ??… - angiuoniluigi : RT @Linkiesta: Gelmini spiega che a fine mese ci sarà un’altra verifica per maggiori allentamenti - Linkiesta : Gelmini spiega che a fine mese ci sarà un’altra verifica per maggiori allentamenti -