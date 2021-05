Advertising

BlunoteWeb : #Taranto: Finti #matrimoni con #extracomunitari, 6 arresti e 9 indagati - MichaelGiulian2 : RT @marlene5772: C'è più amore nelle storie segrete fra amanti, Che nelle storie reali fra finti matrimoni. - AnsaPuglia : Finti matrimoni per extracomunitari, 4 arresti a Taranto. Anche prostituzione. Due divieti di dimora e altri 9 inda… - lavocemaruggio : Operazione “ IMPERATOR”: organizzavano finti matrimoni per extracomunitari - EusapiaMaria : @theciosaz @g_ladisa @repubblica Esatto. Faceva la questua e ne avrebbe risposto ai donatori. Ma ho letto dei fint… -

Ultime Notizie dalla rete : Finti matrimoni

Agenzia ANSA

La Polizia di Taranto ha scoperto una presunta banda che organizzavaper la regolarizzazione di immigrati irregolari e gestiva un giro di prostituzione. Il personale della Squadra Mobile ha eseguito un'ordinanza di custodia cautelare emessa dal gip del ...Organizzavanoper extracomunitari: 4 persone sono state arrestate dalla polizia a Taranto (2 donne ai domiciliari e 2 uomini in carcere) e altre due sono state colpite dalla misura dell'obbligo di ...Eseguita dalla Polizia di Stato ordinanza di custodia cautelare nei confronti di sei persone. Altri nove gli indagati. Alle prime ore di questa mattina, il personale della Squadra Mobile di Taranto ha ...Organizzavano finti matrimoni per extracomunitari: 4 persone sono state arrestate dalla polizia a Taranto (2 donne ai domiciliari e 2 uomini in carcere) e altre due sono state colpite dalla misura del ...