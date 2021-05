Figliuolo: "Stop propaganda sul vaccino, avanti con gli over 60 e i fragili" (Di martedì 18 maggio 2021) AGI - "Adesso abbiamo davanti 2-3 settimane in cui bisogna tenere la barra dritta e invito le Regioni a fare come sta facendo la Toscana e seguire in maniera armonica e ordinata il piano vaccinale. È facile farsi prendere dalla propaganda, dire 'facciamo quella categorie' ma se noi non mettiamo in sicurezza gli over 60 che hanno il 95% di probabilità di finire in ospedale non ne usciamo". Così il generale Francesco Paolo Figliuolo, a margine di una visita al centro vaccinale Nelson Mandela Forum di Firenze, indica la strada da seguire per la campagna vaccinale, nel giorno in cui sono stati superati i 28 milioni di dosi somministrate. "Per le prossime due settimane – prosegue Figliuolo - ci dobbiamo concentrare su queste due categorie, poi a giugno, con un maggiore afflusso di vaccini, potremo pensare ... Leggi su agi (Di martedì 18 maggio 2021) AGI - "Adesso abbiamo d2-3 settimane in cui bisogna tenere la barra dritta e invito le Regioni a fare come sta facendo la Toscana e seguire in maniera armonica e ordinata il piano vaccinale. È facile farsi prendere dalla, dire 'facciamo quella categorie' ma se noi non mettiamo in sicurezza gli60 che hanno il 95% di probabilità di finire in ospedale non ne usciamo". Così il generale Francesco Paolo, a margine di una visita al centro vaccinale Nelson Mandela Forum di Firenze, indica la strada da seguire per la campagna vaccinale, nel giorno in cui sono stati superati i 28 milioni di dosi somministrate. "Per le prossime due settimane – prosegue- ci dobbiamo concentrare su queste due categorie, poi a giugno, con un maggiore afflusso di vaccini, potremo pensare ...

