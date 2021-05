Everton-Wolverhampton (mercoledì, ore 19:00): formazioni, quote, pronostici (Di martedì 18 maggio 2021) Realisticamente, i Toffees devono vincerle tutte e sperare che West Ham o Tottenham non vincano nessuna partita, visto che nel migliore dei casi sono sotto di sette gol nel computo della differenza reti. La sconfitta contro il già retrocesso Sheffield United ha inflitto un duro colpo alle speranze europee dei ragazzi di Carlo Ancelotti, e InfoBetting: Scommesse Sportive e pronostici Leggi su infobetting (Di martedì 18 maggio 2021) Realisticamente, i Toffees devono vincerle tutte e sperare che West Ham o Tottenham non vincano nessuna partita, visto che nel migliore dei casi sono sotto di sette gol nel computo della differenza reti. La sconfitta contro il già retrocesso Sheffield United ha inflitto un duro colpo alle speranze europee dei ragazzi di Carlo Ancelotti, e InfoBetting: Scommesse Sportive e

Advertising

infobetting : Everton-Wolverhampton (mercoledì, ore 19:00): formazioni, quote, pronostici - AndyRussell6 : RT @la_rossonera: ?? | Sirene inglesi per RafaelLeão. In questo momento avrebbe due club estimatori in Premier League, ci riferiamo al Wolve… - ptower48 : RT @la_rossonera: ?? | Sirene inglesi per RafaelLeão. In questo momento avrebbe due club estimatori in Premier League, ci riferiamo al Wolve… - themastermain : RT @la_rossonera: ?? | Sirene inglesi per RafaelLeão. In questo momento avrebbe due club estimatori in Premier League, ci riferiamo al Wolve… - RibaltaRossoner : RT @la_rossonera: ?? | Sirene inglesi per RafaelLeão. In questo momento avrebbe due club estimatori in Premier League, ci riferiamo al Wolve… -