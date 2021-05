“E mi piaceva tutto della mia vita mortale…”: Franco Battiato, il “Testamento” del Maestro (Di martedì 18 maggio 2021) 18 maggio 2021 – Ci ha lasciati oggi, all’età di 76 anni, Francesco “Franco” Battiato. Nativo di Ionia, in Sicilia, Franco Battiato è stato cantautore, compositore, regista e, con lo pseudonimo di Süphan Barzani, anche pittore. L’artista era malato da tempo e dal 2019 si era ritirato dalle scene. Morto Franco Battiato Franco Battiato ha sperimentato i più svariati generi musicali. Ha sperimentato il rock progressivo e la musica leggera, ha esplorato il mondo della musica etnica e non ha detto di no neanche alla musica elettronica e alla lirica. Le riflessioni del Maestro, contenute nelle sue canzoni, spaziano dai temi esoterici, filosofici e religiosi. Soggetti sicuramente insoliti per la musica pop, ma che con una ... Leggi su urbanpost (Di martedì 18 maggio 2021) 18 maggio 2021 – Ci ha lasciati oggi, all’età di 76 anni, Francesco “. Nativo di Ionia, in Sicilia,è stato cantautore, compositore, regista e, con lo pseudonimo di Süphan Barzani, anche pittore. L’artista era malato da tempo e dal 2019 si era ritirato dalle scene. Mortoha sperimentato i più svariati generi musicali. Ha sperimentato il rock progressivo e la musica leggera, ha esplorato il mondomusica etnica e non ha detto di no neanche alla musica elettronica e alla lirica. Le riflessioni del, contenute nelle sue canzoni, spaziano dai temi esoterici, filosofici e religiosi. Soggetti sicuramente insoliti per la musica pop, ma che con una ...

