Covid | i morti sono 201 Figliuolo | «Regolate le vacanze in base all’appuntamento per il vaccino»

Sale il numero dei nuovi casi Covid rispetto a ieri: nelle ultime 24 ore sono stati 4.452. Ma il dato risente del numero di tamponi processati, che sono stati 262.862 a fronte dei 118.924 di ieri. Dunque, se i numeri assoluti sono più alti, il tasso di positività scende notevolmente: oggi è all'1,69%, ieri era al 2,8%. Aumentano invece i morti, che nelle ultime 24 ore sono stati 201, mentre ieri erano stati 140 e il giorno prima 93, facendo segnare il numero più basso da ottobre. Il totale delle vittime arriva così a 124.497 da inizio pandemia. Intanto il generale Figliuolo interviene nel dibattito sulla campagna vaccinale nelle località turistiche, invitando a regolare le vacanze sulla data dell'appuntamento per il vaccino.

