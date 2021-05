Covid | Ghezzi Anef | ‘apertura impianti sci piccola rinascita | ora fondi diventino concreti’

Leggi su calcioweb.eu

(Di martedì 18 maggio 2021) Milano, 18 mag. (Adnkronos) – La riapertura deglisciistici il 22 maggio “è unaper il settore”. Tira un sospiro di sollievo Valeria, presidente di, associazione degli esercenti funiviari, che dopo 14 mesi di chiusure può finalmente ripartire. “L’impatto ora è più psicologico che economico – spiegaall’Adnkronos – purtroppo per noi i ricavi si fanno in inverno ma molte società lavorano bene anche d’estete. Quel che conta è avere una data e una prospettiva di ripartenza”. La stima dei danni è notevole se si pensa che il fatturato degli associatisi aggira attorno a 1,2 miliardi di euro. Di questi, nella stagione appena conclusa, è stato perso il 90%, sommato al mese di marzo 2020.“Chi ha aperto per far sciare gli atleti ...