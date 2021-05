Con DS 3 Crossback E-Tense in viaggio senza pensieri (Di martedì 18 maggio 2021) DS 3 Crossback E-Tense ha segnato l’ingresso di DS Automobiles nel mondo dei veicoli 100% elettrici. Potrebbe quasi sorprendere, scoprire che sono già trascorsi due anni dall’esordio, con cui questo modello si presentò come primo B-SUV totalmente elettrico nel mercato premium. Un primato che ha permesso a DS Automobiles di costruirsi una solida esperienza, anche nel rispondere alle domande che nel tempo sono state raccolte nei DS Store da parte dei potenziali clienti. D’altro canto, avvicinarsi alla propulsione elettrica significa anche prepararsi ad un cambio di paradigma nella gestione quotidiana della mobilità, all’insegna di quelle zero emissioni con cui è entrata nel futuro. Nei DS Store, le richieste di informazioni sono fondamentalmente collegate a due temi e si sviluppano da una parte sul piacere di guida, dall’altro sulla facilità delle ... Leggi su ildenaro (Di martedì 18 maggio 2021) DS 3E-ha segnato l’ingresso di DS Automobiles nel mondo dei veicoli 100% elettrici. Potrebbe quasi sorprendere, scoprire che sono già trascorsi due anni dall’esordio, con cui questo modello si presentò come primo B-SUV totalmente elettrico nel mercato premium. Un primato che ha permesso a DS Automobiles di costruirsi una solida esperienza, anche nel rispondere alle domande che nel tempo sono state raccolte nei DS Store da parte dei potenziali clienti. D’altro canto, avvicinarsi alla propulsione elettrica significa anche prepararsi ad un cambio di paradigma nella gestione quotidiana della mobilità, all’insegna di quelle zero emissioni con cui è entrata nel futuro. Nei DS Store, le richieste di informazioni sono fondamentalmente collegate a due temi e si sviluppano da una parte sul piacere di guida, dall’altro sulla facilità delle ...

