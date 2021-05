Chi è Gianluca Scamacca: la carriera e la vita privata (Di martedì 18 maggio 2021) Chi è Gianluca Scamacca, attaccante italiano di proprietà del Sassuolo che si è messo in mostra con la maglia del Genoa: la carriera e la vita privata. Gianluca Scamacca è un calciatore italiano di ruolo attaccante da tempo nel giro della Nazionale. Il centravanti ha iniziato a giocare con la maglia dell’Italia con l’Under 15 e ha poi proseguito il suo cammino passando per l’Under 21. Chi è Gianluca Scamacca Nato a Roma il 1 gennaio 1999, Gianluca Scamacca cresce a Fidene, quartiere alla periferia della Capitale, e muove i primi passi nel mondo del calcio con la maglia della Lazio e poi passa nel Settore Giovanile nella Roma. Nel 2015 il trasferimento in Olanda alla corte del Psv che lo ... Leggi su newsmondo (Di martedì 18 maggio 2021) Chi è, attaccante italiano di proprietà del Sassuolo che si è messo in mostra con la maglia del Genoa: lae laè un calciatore italiano di ruolo attaccante da tempo nel giro della Nazionale. Il centravanti ha iniziato a giocare con la maglia dell’Italia con l’Under 15 e ha poi proseguito il suo cammino passando per l’Under 21. Chi èNato a Roma il 1 gennaio 1999,cresce a Fidene, quartiere alla periferia della Capitale, e muove i primi passi nel mondo del calcio con la maglia della Lazio e poi passa nel Settore Giovanile nella Roma. Nel 2015 il trasferimento in Olanda alla corte del Psv che lo ...

